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Polisten Edremit ve Bandırma'da uyuşturucu operasyonu
6 saat önce
Balıkesir polisi Edremit ve Bandırma ilçelerinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda uyuşturucu sattığı iddia edilen 8 şüpheliyi yakaladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:10 Kaynak: İHA
Balıkesir polisi Edremit ve Bandırma ilçelerinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda uyuşturucu sattığı iddia edilen 8 şüpheliyi yakaladı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Bandırma KOM Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 3 operasyonda toplam 8 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 169.92 gram esrar maddesi, 13.33 gram bonzai maddesi ile 16.21 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Yakalanan zehir tacirleri ile ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR
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