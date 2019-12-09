Son Dakika Haberleri: Polisten Edremit ve Bandırma'da uyuşturucu operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Polisten Edremit ve Bandırma'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Polisten Edremit ve Bandırma'da uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Balıkesir polisi Edremit ve Bandırma ilçelerinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda uyuşturucu sattığı iddia edilen 8 şüpheliyi yakaladı.

Polisten Edremit ve Bandırma'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Balıkesir polisi Edremit ve Bandırma ilçelerinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda uyuşturucu sattığı iddia edilen 8 şüpheliyi yakaladı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Bandırma KOM Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 3 operasyonda toplam 8 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 169.92 gram esrar maddesi, 13.33 gram bonzai maddesi ile 16.21 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Yakalanan zehir tacirleri ile ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR

Bandırma, Edremit, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kocaeli'de günübirlik kiralanan eve fuhuş operasyonu: 3 gözaltı
Diyarbakır'da PKK'ya büyük operasyon; Terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi -... Kendilerine ait tarlada buldukları milyonluk tarihi eseri satmak isteyen 5 kişi yakalandı Cinsel gücü artıran ürünler ele geçirildi! Piyasa değerleri ise 500 bin TL

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 16:30:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polisten Edremit ve Bandırma'da uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]