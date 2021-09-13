POLİSTEN ENGELLİ GENCE PASTALI DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde zihinsel engelli Aypar Öztürk (25), doğum gününü polislerle birlikte kutladı. Aypar'ın annesinin gencin isteğini polislere ilettiği öğrenildi.

Bodrum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yunus ve trafik ekipleri, Turgutreis Mahallesi'nde yaşayan hafif zihinsel engelli Aypar Öztürk'ün annesi Türk müziği sanatçısı Asiye Palu, oğlunun 25'inci doğum gününü polislerle kutlamak istediğini söyledi. Bu talep üzerine harekete geçen ekipler, pasta yaptırıp Aypar Öztürk'ün evine gitti. Pastayla gelen polisleri gören Öztürk büyük mutluluk yaşadı. Polis telsizinden merkezle de konuşan Öztürk 'İyi çalışmalar' diyerek anons yaptı. Öztürk ayrıca polis motosikleti ile şehir turu yaptı. Keyifli bir gün geçiren Öztürk, günün anısına polislerle fotoğraf çektirdi ve yetkililere teşekkür etti.