Üye Girişi
Polisten esnafa bilgilendirme ziyareti - Son Dakika

Polisten esnafa bilgilendirme ziyareti

15.02.2022 18:13
Polisten esnafa bilgilendirme ziyareti

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ve dolandırıcılığa karşı esnafı bilgilendirdi.

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ve dolandırıcılığa karşı esnafı bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Müdürlüğümüz Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; İpekyolu Vali Mithatbey Mahallesi'nde bulunan 22 esnaf ziyaret edilmiş; hırsızlık, dolandırıcılık, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve iletişim yoluyla dolandırıcılık konularında bilgilendirme yapılmış ve 45 adet el broşürü dağıtılmıştır" denildi. - VAN

Polisten esnafa bilgilendirme ziyareti
Polisten esnafa bilgilendirme ziyareti
Polisten esnafa bilgilendirme ziyareti
Polisten esnafa bilgilendirme ziyareti

YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Esnaf, KADES, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polisten esnafa bilgilendirme ziyareti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:08 Son Dakika: Meclis'te kalp krizi geçiren AK Partili Fetani Battal, ameliyata alındı
18:07 Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Fenerbahçe'nin kalecisini bedavaya renklerine bağlıyor
18:06 Balıkesirli talihli 20 TL'lik Kazı Kazan kuponu ile 1 milyon TL kazandı
17:50 KDV dışında da fiyatlarda düşüş yaşanacak
17:46 Beşiktaş'ta bir dönem kapanıyor!
17:36 Slavia Prag'da Fenerbahçe maçı öncesi şaşırtan sürpriz! Teknik direktör, İstanbul'a gelemedi
17:36 Ozan Güven'in yargılandığı davada şoför konuştu: Hastaneye gitmeyi kabul etmedi
17:34 Putin de savaş sebebi sayılacak hamleyi dile getirdi: Doğu Ukrayna için özel statü talebimiz var
17:31 Fenerbahçe'den Lucescu bombası! Löw'ü bekleyen herkes çok şaşıracak
17:29 Enerji fiyatları en çok hangi ülkede yükseldi? Türkiye listede zirveye oynuyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 18:20:19. #1.12#
SON DAKİKA: Polisten esnafa bilgilendirme ziyareti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement