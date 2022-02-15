Polisten esnafa bilgilendirme ziyareti - Son Dakika

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ve dolandırıcılığa karşı esnafı bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Müdürlüğümüz Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; İpekyolu Vali Mithatbey Mahallesi'nde bulunan 22 esnaf ziyaret edilmiş; hırsızlık, dolandırıcılık, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve iletişim yoluyla dolandırıcılık konularında bilgilendirme yapılmış ve 45 adet el broşürü dağıtılmıştır" denildi. - VAN