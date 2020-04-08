Polisten evden bozma kumarhaneye şok baskın: 13 gözaltı - Son Dakika

Dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında denetimlerini artıran İstanbul polisi, Sultanbeyli'de evden bozma kumarhaneye şok bir baskın yaparak, kumar oynadıkları iddiasıyla 13 kişiyi suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgilere göre; Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Covid- 19 tedbirleri ile ilgili bir dizi denetimlerde bulundu. Salgına karşı alınan tedbirler kapsamında denetimlerini artıran polis, Sultanbeyli'ye bağlı Abdurrahman Gazi Mahallesinde bir iş merkezi içerisinde kumar oynandığı yönünde bilgi aldı. Alınan ihbarı değerlendiren emniyet güçleri, daireden bozma mekanda kumar oynanan zamanı tespit etmek için çalışma başlattı. Adli makamlardan alınan arama kararının ardından söz konusu eve aynı gün operasyon düzenlendi. Yapılan kontrollerde daireden bozma adresin masa ve sandalyelerle donatılmış olduğu, içeride 13 kişinin bulunduğunu belirleyen polis, masalarda birinin üzerinde 80 TL ile iskambil kağıtları ele geçirdi. 13 kişinin her birine "1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet" suçundan 3 bin 180 TL'den toplam 41 bin 340 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca işyeri sahibi hakkında ise "Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama" konusundan adli işlem yapılırken, ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlenen daireden bozma işyeri, İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

(Sadık Kahraman/İHA)