Son Dakika Haberleri: Polisten fidan kampanyasına destek
Son Dakika Güncel Polisten fidan kampanyasına destek

Polisten fidan kampanyasına destek

7 saat önce

Türkiye genelinde 11 Kasım günü uygulanacak olan fidan dikme kampanyasına Malatya polisi de destek verecek.

Polisten fidan kampanyasına destek, System.String[]

Türkiye genelinde 11 Kasım günü uygulanacak olan fidan dikme kampanyasına Malatya polisi de destek verecek.


Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "Yeşil ve ağaçla ilgili farkındalığı artırmak amacıyla rekor kırmayı amaçlayan ve tüm Türkiye'de 3 saatte 11 milyon fidanı toprakla buluşturmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından organize edilen "geleceğe nefes kampanyası" kapsamında Malatya il emniyet müdürlüğü olarak 11: 11: 2019 tarihinde saat 11: 00'de Bulgurlu mevkiinde bulunan özel harekat başkanlığı fidan dikim alanına (il emniyet müdürlüğü atış alanı civarı) il emniyet müdürümüz sayın Ercan Dağdeviren ve 200 personelimizin katılımıyla 2 bin fidan dikimi yapılacaktır" denildi. - MALATYA

Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mete Yarar: "Hala 'PYD terör örgütü müdür' tartışması yapılıyorsa vay halimize"
NATO'dan Türkiye açıklaması: Avrupa'nın güvenliğinin sağlanmasında kritik öneme sahip Davutoğlu'ndan Karamollaoğlu'na tebrik ziyareti Yeni parti için tarih veren Ahmet Davutoğlu, 67 kişilik listeyi yalanladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 22:54:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polisten fidan kampanyasına destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]