Polisten göçmen kaçakçılığı operasyonu

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından bir eve yapılan operasyonda, yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalanırken, olayla ilgili ikisi kadın 3 organizatör hakkında da adli tahkikat başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, il genelinde 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İpekyolu ilçesinde bulunan bir ikamette yurda yasa dışı yollardan giriş yaptıkları tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Olayla ilgili ikisi kadın 3 organizatör hakkında adli tahkikat başlatılmıştır. İlimiz genelinde ülkemize yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin ve düzensiz göçmenlerin ülkemize girişlerini organize eden şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - VAN