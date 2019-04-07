Polisten Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması
1 saat önce
Balıkesir'de polis ekipleri, il genelinde göçmen kaçakçılığı uygulaması yaptı.
Balıkesir
'de polis ekipleri, il genelinde göçmen kaçakçılığı uygulaması yaptı. Uygulama sırasında 3 bin 9 kişiye GBT sorgulaması yapılırken, 1 aranan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir polisi il ve ilçelerde yasadışı göçmen operasyonu düzenledi. Uygulamaya 97 ekip ve 254 polis katıldı. Uygulama sırasında 3 bin 9 kişiye GBT sorgulaması yapılırken, 3 yoklama kaçağı, 1 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere polis merkezine teslim edildi. Uygulamada ayrıca 21 araca trafik yönünden 13 bin 965 lira cezai işlem uygulandı. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:24 Kaynak: İHA
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