Son Dakika Haberleri: Polisten Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması

Polisten Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması

1 saat önce

Balıkesir'de polis ekipleri, il genelinde göçmen kaçakçılığı uygulaması yaptı.

Polisten Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması, System.String[]
Balıkesir'de polis ekipleri, il genelinde göçmen kaçakçılığı uygulaması yaptı. Uygulama sırasında 3 bin 9 kişiye GBT sorgulaması yapılırken, 1 aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir polisi il ve ilçelerde yasadışı göçmen operasyonu düzenledi. Uygulamaya 97 ekip ve 254 polis katıldı. Uygulama sırasında 3 bin 9 kişiye GBT sorgulaması yapılırken, 3 yoklama kaçağı, 1 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere polis merkezine teslim edildi. Uygulamada ayrıca 21 araca trafik yönünden 13 bin 965 lira cezai işlem uygulandı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:24 Kaynak: İHA

Polis, Balıkesir, 3. Sayfa
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