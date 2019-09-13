Son Dakika Haberleri: Polisten golf aracı ile kaçmaya çalıştı
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Polisten golf aracı ile kaçmaya çalıştı

9 dakika önce

ABD'de polisten kaçtığı sırada golf sahasına giren adam, silahım var diyerek golf oynayan kişilerin aracını çaldı.

Polisten golf aracı ile kaçmaya çalıştı, System.String[]
ABD'de polisten kaçtığı sırada golf sahasına giren adam, silahım var diyerek golf oynayan kişilerin aracını çaldı. Yavaş olmalarıyla bilinen golf aracıyla polisten kaçmayı deneyen adam başarısız oldu ve gözaltına alındı.

ABD'nin Florida eyaletindeki Martin bölgesinde yaşanan olayda, Jerome Inman (25) adındaki şüpheli, polisten golf aracıyla kaçmaya çalıştı. Helikopter kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelinin golf aracıyla bir süre gittiği, ardından araçtan inerek yürümeye başladığı görülüyor. Yere oturan zanlı, ağaçlık alandan çıkan polis tarfından gözaltına alınıyor.

Polis helikopterinden çekilen ve soosyal medyada paylaşılan görüntülere çok sayıda yorum yapıldı. Yapılan yorumlarda, yavaş olması sebebiyle, golf aracı ile polisten kaçmanın çok da mantıklı olmadığı vurgulandı.

Görüntü Dökümü
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-Golf aracının helikopterden görüntüsü
-Şüphelinin golf aracıyla gidişi
-Şüphelinin araçtan inmesi
-Yürüyen şüphelinin görüntüsü
-Polis tarafından gözaltına alınma anı


Amerika Birleşik Devletleri, Florida, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 01:56 Kaynak: DHA
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