Son Dakika Haberleri: Polisten gürültü kirliliği yapan motosikletlere denetim
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Polisten gürültü kirliliği yapan motosikletlere denetim

39 dakika önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde trafik polisleri gece saatlerinde egzoz filtrelerini açarak gürültü kirliliğine neden olan motosikletler üzerinde denetim yaptı.

Polisten gürültü kirliliği yapan motosikletlere denetim, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde trafik polisleri gece saatlerinde egzoz filtrelerini açarak gürültü kirliliğine neden olan motosikletler üzerinde denetim yaptı.

Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından egzozlarında bulunan filtreleri çıkararak gürültü kirliliğine neden olup vatandaşları rahatsız eden motosikletlere yönelik uygulama düzenlendi. Yapılan denetimlerde çok sayıda motosiklet durdurularak incelendi. Egzoz filtrelerini açan motosiklet sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Vatandaşlar denetimlerden oldukça memnun olduğunu belirtirken, denetimlerin sıklıkla yapılacağı öğrenildi. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:58 Kaynak: İHA
Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, 3. Sayfa
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