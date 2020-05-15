Polisten güven ve huzur uygulaması - Son Dakika

Polisten güven ve huzur uygulaması

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği genelgeyle, bugün ülke genelinde eş zamanlı olduğu gibi Sungurlu'da da "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği genelgeyle, bugün ülke genelinde eş zamanlı olduğu gibi Sungurlu'da da "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ilçede güven ve huzur uygulaması yaptı. Uygulamada araçlar kontrol edilirken, vatandaşın kimlik bilgilerinden GBT kontrolleri gerçekleştirildi.

Uygulamada Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler parklarda asayiş denetimleri gerçekleştirdi. Umuma açık alanda gerçekleştirilen uygulamada araçlar durdurulurken, kimlik kontrolü ve araçlarda arama yapıldı. - ÇORUM

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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