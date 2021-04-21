Polisten Hatice'ye 'doğum günü' sürprizi - Son Dakika

NİĞDE'de koronavirüs nedeniyle karantinada bulunan Hatice'ye, polis ekiplerince doğum günü sürprizi yapıldı.

Kent merkezinde yaşayan Fatma Gümüş, ailece koronavirüse yakalandıkları için kızı Hatice Yavan'ın doğum gününü kutlamayacakları için üzüldü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Gümüş, kızına sürpriz yapmak için ricada bulundu. Annenin bu ricasını öğrenen İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, talimat vererek Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerini pasta ve hediye ile Yavan'a doğum günü sürprizi yapması için görevlendirdi. Polisleri evinin kapısının önünde pastayla gören Hatice, ekiplere teşekkür etti. 16'ncı yaşına girdiğini belirten Hatice, unutamayacağı bir doğum günü olduğunu söyledi.