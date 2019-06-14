Son Dakika Haberleri: Polisten hayvan çiftliğine uyuşturucu baskını
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Polisten hayvan çiftliğine uyuşturucu baskını

7 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir hayvan çiftliğine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındıAyvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu ilçedeki bir hayvan çiftliğinde Hint keneviri ekili olduğu öğrenildi.

Polisten hayvan çiftliğine uyuşturucu baskını, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir hayvan çiftliğine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı
Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu ilçedeki bir hayvan çiftliğinde Hint keneviri ekili olduğu öğrenildi.
Çiftlikte yapılan aramada 205 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Çiftlikteki S.A. ve M.T. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:02 Kaynak: AA
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