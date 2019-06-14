Polisten hayvan çiftliğine uyuşturucu baskını
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir hayvan çiftliğine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındıAyvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu ilçedeki bir hayvan çiftliğinde Hint keneviri ekili olduğu öğrenildi.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:02 Kaynak: AA
'in Ayvalık
ilçesinde bir hayvan çiftliğine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı
Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu ilçedeki bir hayvan çiftliğinde Hint keneviri ekili olduğu öğrenildi.
Çiftlikte yapılan aramada 205 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Çiftlikteki S.A. ve M.T. gözaltına alındı.
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