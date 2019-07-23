Polisten hayvan pazarında sahte para uyarısı
1 saat önce
Kırşehir'de polis ekipleri, kentteki hayvan pazarında sahte para uyarısı yaptı.
Kırşehir Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:13 Kaynak: AA
'de polis ekipleri, kentteki hayvan pazarında sahte para uyarısı yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, broşür dağıttıkları pazarda, yetiştiricilere ve vatandaşlara sahte para ile ilgili bilgi verdi.
Dolandırıcıların canlı hayvan pazarlarında da sahte paraları piyasaya sürebildiğini aktaran ekipler, bu durumla karşılaşıldığında polise haber verilmesini istedi.
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