Son Dakika Haberleri: Polisten hayvan pazarında sahte para uyarısı
Son Dakika Güncel Haber

Polisten hayvan pazarında sahte para uyarısı

1 saat önce

Kırşehir'de polis ekipleri, kentteki hayvan pazarında sahte para uyarısı yaptı.

Polisten hayvan pazarında sahte para uyarısı, System.String[]
Kırşehir'de polis ekipleri, kentteki hayvan pazarında sahte para uyarısı yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, broşür dağıttıkları pazarda, yetiştiricilere ve vatandaşlara sahte para ile ilgili bilgi verdi.
Dolandırıcıların canlı hayvan pazarlarında da sahte paraları piyasaya sürebildiğini aktaran ekipler, bu durumla karşılaşıldığında polise haber verilmesini istedi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:13 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eğlence mekanlarına 250 polisle gece yarısı baskını! Esnafı sahte parayla dolandıran kadın her yerde aranıyor! Alkollü sürücüyle polis arasında ilginç diyalog: Kız arkadaşım çok istedi kıramadım Kalbi durunca panikleyen annenin aradığı polis, bebeğin hayatını kurtardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 16:03:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polisten hayvan pazarında sahte para uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]