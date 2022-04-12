Polisten HDP'li milletvekiline tepki: Bana şerefsiz diyemezsiniz - Son Dakika
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Polisten HDP'li milletvekiline tepki: Bana şerefsiz diyemezsiniz

12.04.2022 22:42

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde HDP'lilerin protesto eylemleri sırasında polisle HDP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmada tekerlekli sandalyesinden düşen HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu'na bir polis, "Bana şerefsiz diyemezsiniz, ben Türk devletinin polisiyim" diyerek karşılık verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kobani davasında yeni bir soruşturma başlatılması üzerine HDP'liler, partinin İstanbul'daki Kadıköy İlçe binası önünde toplanarak protesto gerçekleştirmek istediler.

ARBEDE YAŞANDI

Protestoya müdahale eden polisler ile HDP'li milletvekilleri arasında tartışma ve arbede yaşandı. Bu sırada HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu tekerlekli sandalyesinden düştü.

Kadıköy'deki protestolarda polisten HDP'li milletvekiline tepki: Bana şerefsiz diyemezsiniz

"BANA ŞEREFSİZ DİYEMEZSİNİZ"

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yaşanan tartışmalar sırasında bir polisin HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu'na "Bana şerefsiz diyemezsiniz, ben Türk devletinin polisiyim" dediği görüldü.

Kadıköy'deki protestolarda polisten HDP'li milletvekiline tepki: Bana şerefsiz diyemezsiniz

"HERKES HADDİNİ BİLECEK"

Öte yandan yaşanan tartışmalarda HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen de bir ara sakinliğini kaybederek "Bana müdahale edemezsiniz. Herkes haddini bilecek" diyerek etrafındakilere çıkıştı.

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