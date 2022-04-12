Polisten HDP'li milletvekiline tepki: Bana şerefsiz diyemezsiniz - Son Dakika

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Mülkiyet tartışmasına neden oluyordu! Başvuru süresi 31 Aralık'a kadar uzatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kobani davasında yeni bir soruşturma başlatılması üzerine HDP'liler, partinin İstanbul'daki Kadıköy İlçe binası önünde toplanarak protesto gerçekleştirmek istediler.

ARBEDE YAŞANDI

Protestoya müdahale eden polisler ile HDP'li milletvekilleri arasında tartışma ve arbede yaşandı. Bu sırada HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu tekerlekli sandalyesinden düştü.

"BANA ŞEREFSİZ DİYEMEZSİNİZ"

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yaşanan tartışmalar sırasında bir polisin HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu'na "Bana şerefsiz diyemezsiniz, ben Türk devletinin polisiyim" dediği görüldü.

"HERKES HADDİNİ BİLECEK"

Öte yandan yaşanan tartışmalarda HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen de bir ara sakinliğini kaybederek "Bana müdahale edemezsiniz. Herkes haddini bilecek" diyerek etrafındakilere çıkıştı.