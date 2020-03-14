Polisten hırsızlara karşı broşürlü uyarı - Son Dakika
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Polisten hırsızlara karşı broşürlü uyarı

7 saat önce

İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polis memurları, vatandaşları hırsızlık olaylarına karşı broşür dağıtarak uyardı.

Polisten hırsızlara karşı broşürlü uyarı, System.String[]

İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polis memurları, vatandaşları hırsızlık olaylarına karşı broşür dağıtarak uyardı.

Ekipler, semt pazarlarındaki esnaf ve vatandaşlara hırsızlık olaylarına karşı daha duyarlı olmaları gerektiğini söyledi, broşür dağıtarak uyardı.


Şüpheli bir şahıs görüldüğünde 155 Polis İmdat hattının aranmasını isteyen ekipler, polisin sürekli yaptığı devriyelerle zaten tedbir aldığını, vatandaşların da tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.


Ekiplerce dağıtılan broşürlerde, özellikle ev sahiplerinin evden ayrılmadan önce kapı ve pencereleri iyi kontrol etmeleri istendi.


Broşürlerde şu bilgiler yer aldı:

"Alacağınız küçük tedbirlerle can ve mal güvenliğinizi güvence altına alabilirsiniz. Yeni taşındığınız evin kapı kilidini mutlaka değiştiriniz. Misafirliğe giderken lamba ve televizyonu açık bırakınız ve kapı önünde ayakkabı bulundurunuz. Evinizin balkonuna harekete duyarlı lamba, pencereye ise alarm taktırınız. Zile basıldığında gelen kişiyi tanımıyorsanız, kapı otomatiğine basmayınız. Evden kısa süreli de olsa ayrılmanız durumunda kapınızı çekip gitmeyiniz. Muhakkak kapınızı kilitleyiniz."

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:54 Kaynak: AA
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