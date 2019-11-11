Son Dakika Haberleri: Polisten hırsızlara suçüstü
Son Dakika 3. Sayfa Polisten hırsızlara suçüstü

Polisten hırsızlara suçüstü

6 saat önce

Küçükçekmece'de 3 iş yerinden 500 bin TL'lik hırsızlık yapan şahıslar yakalandı.

Polisten hırsızlara suçüstü, System.String[]

Küçükçekmece'de 3 iş yerinden 500 bin TL'lik hırsızlık yapan şahıslar yakalandı. Polisin nefes kesen operasyonu kameralara yansıdı.


Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, son 1 ay içerisinde Küçükçekmece'de bulunan 3 ayrı iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şahısların kimliklerini ve kullandıkları aracı tespit etti. Ekipler, şüphelilerin kullandığı araç üzerinde bulunan plakanın da çalındığını belirledi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin şahısları yakalama çalışmaları sürerken, 10 Ekim tarihinde Küçükçekmece'de devriye gezen polis ekipleri şahısların kullandığı aracı Teyfik Bey Mahallesi, Beşir Kemal Caddesi üzerinde bir iş yerinin önünde beklerken gördü. Bunun üzerine aracı her iki yandan çevreleyen ekipler, şahısların kaçmasına izin vermedi ve 4 şüpheliye suçüstü yapıldı. Şahıslar gözaltına alınarak emniyete götürüldü.


Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıslar Sezer K. (28), Mehmet K. (40), Ümit Y. (33) ve Halil İbrahim Y. (21)'in çeşitli hırsızlık suçlarından çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.


Vatandaşın zararı 500 bin TL


Küçükçekmece'de bulunan 3 ayrı iş yerine girerek, çeşitli tekstil eşyalarını çalan şahısların vatandaşa verdiği maddi zararın 500 bin TL olduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Küçükçekmece, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da suya yüzde 20 zam yapılacak
Beyaz Miğferleri'in kurucusu eski İngiliz istihbarat subayının eşinin ifadesi ortaya çıktı İstanbul'da su zammına tepki: İmamoğlu verdiği sözü tutmalı Kayıp ilanı verilen kişinin cansız bedeni ağaçlık alanda bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 19:58:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polisten hırsızlara suçüstü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]