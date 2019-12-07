Son Dakika Haberleri: Polisten hırsızlık ve dolandırıcılık uyarısı
Son Dakika 3. Sayfa Polisten hırsızlık ve dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika

Polisten hırsızlık ve dolandırıcılık uyarısı

6 saat önce

Kilis'te, polis kıraathaneleri ziyaret ederek, hırsızlık, telefon dolandırıcılığı gibi konularda uyarılarda bulundu.

Polisten hırsızlık ve dolandırıcılık uyarısı, System.String[]

Kilis'te, polis kıraathaneleri ziyaret ederek, hırsızlık, telefon dolandırıcılığı gibi konularda uyarılarda bulundu.


İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polisler tarafından, Kilis kent merkezindeki kıraathaneleri ziyaret ederek, son günlerde artan hırsızlık ve dolandırıcılara karşı vatandaşları bilgilendiriyor. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polisler, Hiçbir kurumun kimseden para veya yardım talebinde bulunulmayacağını, bu konuda gelen telefonlara itibar edilmemesini anında 155 Polis imdat telefonunu arayarak bilgi verilmesini istedi. Kendisini, savcı, asker, polis veya bir başka unvanı kullanan kişilerin dolandırıcı olduğunu belirten polisler, hırsızlık konusunda da vatandaşların duyarlı olmasını istedi.


Mahallelerde gezen şüpheli şahısları veya olumsuzluk görmeleri halinde en yakın güvenlik birimlerini bilgi verilmesini isteyen polislerin uyarılarını ise vatandaşlar dikkatle dinleyerek ekiplere teşekkür etti. - KİLİS

Polis, Kilis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 01:33 Kaynak: İHA
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