Polisten, hırsızlıklara karşı broşürle uyarı

Kahramanmaraş'ta ev ev dolaşan polis ekipleri, hırsızlık olaylarına karşı broşür dağıttı ve vatandaşlara uyarıda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ve Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının yaşandığı Namık Kemal Mahallesi'nde iş yeri ve ev sahiplerini hırsızlık olaylarına karşı uyardı.

Hırsızlık olaylarının yaşanmamasına yönelik uyarıların yer aldığı broşürleri dağıtan ekipler, vatandaşlara alınması gereken önlemleri anlattı.

Ev ve iş yerlerinin kapılarının kilitlenmesi, evlerde yüklü miktarda ziynet eşyası ve para bulundurulmaması, eve gelen seyyar satıcı, bohçacı, dilenci gibi zanlılara kapının açılmaması yönünde uyarılarda bulunan ekipler, şüpheli durumlarda 155 polis imdat hattının aranmasını istedi.

Ekipler, daha sonra durdurdukları bazı araçların sürücülerine de broşür verdi.

Namık Kemal Mahallesi Muhtarı Ahmet Okur, gazetecilere yaptığı açıklamada, polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmayı takdirle karşıladıklarını söyledi.

Çalışma sayesinde vatandaşların hırsızlıklara karşı bilinçli hale geleceğine inandığını aktaran Okur, "Mahallelimiz tek tek, sokak sokak gezilerek bilinçlendiriliyor. Vatandaşlarımız bundan sonra kapılarını, pencerelerini açık bırakmayacak. Hırsızlıklara karşı daha dikkatli olacaklar. İnşallah bundan sonra mahallemizde bu tür olayların olmayacağına inanıyoruz." diye konuştu.