Son Dakika Haberleri: Polisten hükümlülere trafik eğitimi
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Polisten hükümlülere trafik eğitimi

1 saat önce

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen 'Trafik Eğitim Semineri'nde hükümlülere trafik kuralları hakkında bilgilendirmeler ve sunumlar yapıldı.

Polisten hükümlülere trafik eğitimi, System.String[]
Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen 'Trafik Eğitim Semineri'nde hükümlülere trafik kuralları hakkında bilgilendirmeler ve sunumlar yapıldı.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Trafik Eğitim Semineri', Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapıldı.

Eğitim seminerinde hükümlülere; trafikte algı ve farkındalık oluşturmak, kazaları önleyecek bir trafik kültürü oluşturmak amacıyla geniş kapsamlı görsel resim, video ve çeşitli anlatımlarla çeşitli sunumlar yapıldı. Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amiri Komiser Samet Aydın ve Trafik Eğitimcisi Polis Memuru Gökhan Aybak'ın yaptıkları sunum sonrası program tamamlandı. - SAMSUN
Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:00 Kaynak: İHA
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