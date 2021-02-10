Polisten ihtiyaç sahibi çocuklara yardım

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye, Sultanbeyli ve Sancaktepe'de 12 ihtiyaç sahibi çocuğa kıyafet dağıttı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyo-ekonomik durumu zor olan ihtiyaç sahibi çocukların belirlenmesi için çalışma başlattı. Kış aylarında üşümemeleri için yardımsever vatandaşlar ile ortaklaşa temin edilen mont, bot, eldiven ve bere gibi kışlık kıyafetler, Ümraniye, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerinde ikamet eden 12 ihtiyaç sahibi çocuğa dağıtıldı. Hediyelerini alan çocuklar çok mutlu olduklarını söyledi. Polisler daha sonra çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.