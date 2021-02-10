Polisten ihtiyaç sahibi çocuklara yardım - Son Dakika
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Polisten ihtiyaç sahibi çocuklara yardım

10.02.2021 15:17
Polisten ihtiyaç sahibi çocuklara yardım

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye, Sultanbeyli ve Sancaktepe'de 12 ihtiyaç sahibi çocuğa kıyafet dağıttı.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye, Sultanbeyli ve Sancaktepe'de 12 ihtiyaç sahibi çocuğa kıyafet dağıttı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyo-ekonomik durumu zor olan ihtiyaç sahibi çocukların belirlenmesi için çalışma başlattı. Kış aylarında üşümemeleri için yardımsever vatandaşlar ile ortaklaşa temin edilen mont, bot, eldiven ve bere gibi kışlık kıyafetler, Ümraniye, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerinde ikamet eden 12 ihtiyaç sahibi çocuğa dağıtıldı. Hediyelerini alan çocuklar çok mutlu olduklarını söyledi. Polisler daha sonra çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.


Polisten ihtiyaç sahibi çocuklara yardım
Polisten ihtiyaç sahibi çocuklara yardım
Polisten ihtiyaç sahibi çocuklara yardım
Polisten ihtiyaç sahibi çocuklara yardım
Polisten ihtiyaç sahibi çocuklara yardım
Polisten ihtiyaç sahibi çocuklara yardım
Polisten ihtiyaç sahibi çocuklara yardım
Polisten ihtiyaç sahibi çocuklara yardım
Polisten ihtiyaç sahibi çocuklara yardım
Polisten ihtiyaç sahibi çocuklara yardım
Polisten ihtiyaç sahibi çocuklara yardım
Polisten ihtiyaç sahibi çocuklara yardım
Polisten ihtiyaç sahibi çocuklara yardım
Polisten ihtiyaç sahibi çocuklara yardım
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sancaktepe, Ümraniye, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polisten ihtiyaç sahibi çocuklara yardım - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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