Son Dakika Haberleri: Polisten ihtiyaç sahibi öğrencileri "ısıtan" yardım
Son Dakika Güncel Polisten ihtiyaç sahibi öğrencileri 'ısıtan' yardım

Polisten ihtiyaç sahibi öğrencileri "ısıtan" yardım

7 saat önce

Adana'da polis, ihtiyaç sahibi 100 öğrenciye mont ve ayakkabı yardımında bulundu.

Polisten ihtiyaç sahibi öğrencileri

Adana'da polis, ihtiyaç sahibi 100 öğrenciye mont ve ayakkabı yardımında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi, yürüttüğü "Güvenli Gelecek Güvenli Ellerde-2" projesi kapsamında kış mevsimine girilmesi nedeniyle ihtiyaç sahibi öğrencilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Bu kapsamda Çukurova ilçesindeki Salbaş ilk ve ortaokulunda öğrenim gören ihtiyaç sahibi 100 öğrenci tespit edildi. Öğrencilerin soğuk havada üşümemeleri için de mont ve ayakkabı temin edildi.

Kışlıkların dağıtılması amacıyla düzenlenen programa katılan Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, öğrencilerle yakından ilgilenerek, temin edilen mont ve ayakkabılarını giydirdi.

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:14 Kaynak: AA
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