Son Dakika Haberleri: Polisten ihtiyaç sahibi öğrencileri "ısıtan" yardım - ADANA
Son Dakika Güncel Polisten ihtiyaç sahibi öğrencileri 'ısıtan' yardım - ADANA

Polisten ihtiyaç sahibi öğrencileri "ısıtan" yardım - ADANA

6 saat önce

Polis ve öğrencilerden genel görüntü Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın öğrenciler tarafından çiçekle karşılanması Aktaş'ın öğrencilerle ilgilenmesi Aktaş'ın öğrencilere mont ve ayakkabı dağıtması Öğrenci ile röportaj ADANA - Adana'da polis, ihtiyaç sahibi 100 öğrenciye mont ve ayakkabı...

Polis ve öğrencilerden genel görüntü

Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın öğrenciler tarafından çiçekle karşılanması

Aktaş'ın öğrencilerle ilgilenmesi

Aktaş'ın öğrencilere mont ve ayakkabı dağıtması

Öğrenci ile röportaj

ADANA - Adana'da polis, ihtiyaç sahibi 100 öğrenciye mont ve ayakkabı yardımında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi, yürüttüğü "Güvenli Gelecek Güvenli Ellerde-2" projesi kapsamında kış mevsimine girilmesi nedeniyle ihtiyaç sahibi öğrencilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Bu kapsamda Çukurova ilçesindeki Salbaş ilk ve ortaokulunda öğrenim gören ihtiyaç sahibi 100 öğrenci tespit edildi. Öğrencilerin soğuk havada üşümemeleri için de mont ve ayakkabı temin edildi.

Kışlıkların dağıtılması amacıyla düzenlenen programa katılan Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, öğrencilerle yakından ilgilenerek, temin edilen mont ve ayakkabılarını giydirdi.

Polisten ihtiyaç sahibi öğrencileri ısıtan yardım - ADANA

Zafer Aktaş, Polis, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:36 Kaynak: AA
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