Son Dakika Haberleri: Polisten internet kafe işletmecilerine seminer
Son Dakika Güncel Haber

Polisten internet kafe işletmecilerine seminer

1 saat önce

Adana'da, Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde, çocuk ve gençleri her türlü tehlikeden korumak için internet kafe işletmecilerine bilgilendirme semineri verildi.

Polisten internet kafe işletmecilerine seminer, System.String[]
Adana'da, Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde, çocuk ve gençleri her türlü tehlikeden korumak için internet kafe işletmecilerine bilgilendirme semineri verildi.

Çocuk ve gençlerin zararlı internet içeriklerinden uzak tutulması için Adana Çocuk Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla internet kafe işletmecileri zararlı internet içerikleri hakkında bilinçlendirildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Salonu'nda yapılan seminere 67 internet kafe işletmecisi katıldı. Çocuk Şube, Toplum Destekli Polislik ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelleri, internet işletmecilerine internet kafelerden topluma yönelecek tüm tehlikelerin önlenmesi için bilgi verdi. Özellikle çocuk ve gençlerin interneti amacına uygun kullanarak fayda sağlayabilmeleri konusu ile internet kafe işletmelerinin tabi oldukları yasal mevzuat anlatıldı. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:27 Kaynak: İHA
adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kamboçya'da öldürülen Türkün cenazesi Adana'ya getirildi Yerde bulduğu cisim elinde patlayan çocuk ağır yaralandı Alparslan Kuytul'un 15 ve 16 yaşındaki iki kızına dava açıldı Adana'daki 4 milyon euroluk soygunun firarilerinden biri yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 15:54:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polisten internet kafe işletmecilerine seminer
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]