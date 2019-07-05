Polisten internet kafe işletmecilerine seminer
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Adana'da, Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde, çocuk ve gençleri her türlü tehlikeden korumak için internet kafe işletmecilerine bilgilendirme semineri verildi.
Adana'da, Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde, çocuk ve gençleri her türlü tehlikeden korumak için internet kafe işletmecilerine bilgilendirme semineri verildi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:27 Kaynak: İHA
Çocuk ve gençlerin zararlı internet içeriklerinden uzak tutulması için Adana Çocuk Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla internet kafe işletmecileri zararlı internet içerikleri hakkında bilinçlendirildi.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Salonu'nda yapılan seminere 67 internet kafe işletmecisi katıldı. Çocuk Şube, Toplum Destekli Polislik ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelleri, internet işletmecilerine internet kafelerden topluma yönelecek tüm tehlikelerin önlenmesi için bilgi verdi. Özellikle çocuk ve gençlerin interneti amacına uygun kullanarak fayda sağlayabilmeleri konusu ile internet kafe işletmelerinin tabi oldukları yasal mevzuat anlatıldı. - ADANA
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