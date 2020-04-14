Polisten işitme engelli Ali Talha'ya doğum günü sürprizi - Son Dakika

Polisten işitme engelli Ali Talha'ya doğum günü sürprizi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta işitme engelli çocuğa polis ekipleri tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şubesi ekipleri, Onikişubat ilçesi Necip Fazıl Mahallesinde yaşayan ve polisleri seven 10 yaşındaki Ali Talha Aksu'yu evinde ziyaret etti. Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olan işitme engelli Aksu'ya polis ekipleri hem oyuncak hediye etti, hem de 10'uncu yaş gününü doğum günü pastası keserek kutladı.

Doğum günü sürprizi nedeniyle şaşırdıklarını söyleyen Ali Talha ve annesi Fatma Aksu, polislere teşekkür etti.