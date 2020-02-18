Polisten 'joker' operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Polisten 'joker' operasyonu - Son Dakika

Polisten 'joker' operasyonu

6 saat önce

Balıkesir'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ehliyet alamamış kişilerin yerine sınava giren ve 'joker' olarak adlandırılan kişilere ve sürücü kursuna yönelik operasyon düzenledi.

Polisten 'joker' operasyonu, System.String[]

Balıkesir'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ehliyet alamamış kişilerin yerine sınava giren ve 'joker' olarak adlandırılan kişilere ve sürücü kursuna yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 22 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.


Balıkesir Emniyet Müdürlüğü KOM şube müdürlüğü ekipleri sürücü kursuna operasyon yaptı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM şube müdürlüğü tarafından yapılan çalışma da, 3 ay süre ile yapılan teknik takip sonucu bir sürücü kursunun çeşitli sebeplerden dolayı ehliyet alamayan şahıslardan para almak sureti ile sınavlara joker tabir edilen şahıs sokarak usulsüz ehliyet aldırdıkları tespit edildi. Nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet suçlarından dolayı kurs çalışanı, usulsüz ehliyet alan ve joker tabir edilen şahıslara yönelik operasyon yapıldı.


Operasyon da 22 şahıs hakkında gözaltı ve arama kararı verildi. - BALIKESİR

Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Carrefour, Brezilya'da Makro'nun 30 mağazasını satın alıyor
Halep'i muhaliflerden alan Esed'den açıklama: Her karış Suriye toprağı geri alınacak Son dakika: Komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturmasında 467 gözaltı kararı İstanbul'da 2,5 milyon lira değerinde far çalan çete çökertildi

Son Dakika Haberleri
14:47 Besteci Tınay, kendisine sözlü tacizde bulunan müzisyeni ifşa etti
11:54 Alegori'nin yeni klibi "Senden sonra" tüm dijital platformlarda!
11:51 Survivor'un 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Adayı sel bastı
14:03 Günlerdir Müge Anlı'da aranan Dursiye Sağlam'ın sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
11:41 Baba olmayı önleyen 10 tehlike!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 15:33:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Polisten 'joker' operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]