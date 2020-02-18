Polisten 'joker' operasyonu - Son Dakika

Balıkesir'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ehliyet alamamış kişilerin yerine sınava giren ve 'joker' olarak adlandırılan kişilere ve sürücü kursuna yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 22 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.



Balıkesir Emniyet Müdürlüğü KOM şube müdürlüğü ekipleri sürücü kursuna operasyon yaptı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM şube müdürlüğü tarafından yapılan çalışma da, 3 ay süre ile yapılan teknik takip sonucu bir sürücü kursunun çeşitli sebeplerden dolayı ehliyet alamayan şahıslardan para almak sureti ile sınavlara joker tabir edilen şahıs sokarak usulsüz ehliyet aldırdıkları tespit edildi. Nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet suçlarından dolayı kurs çalışanı, usulsüz ehliyet alan ve joker tabir edilen şahıslara yönelik operasyon yapıldı.



Operasyon da 22 şahıs hakkında gözaltı ve arama kararı verildi. - BALIKESİR