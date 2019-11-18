Son Dakika Haberleri: Polisten kaçak cinsel içerikli ürün ve cep telefonu operasyonu
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Polisten kaçak cinsel içerikli ürün ve cep telefonu operasyonu

6 saat önce

Denizli'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 62 adet kaçak cinsel içerikli ürün ve hap ile 3 adet kaçak olduğu belirlenen cep telefonu ele geçirildi.

Polisten kaçak cinsel içerikli ürün ve cep telefonu operasyonu, System.String[]

Denizli'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 62 adet kaçak cinsel içerikli ürün ve hap ile 3 adet kaçak olduğu belirlenen cep telefonu ele geçirildi. Operasyonlarda, 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, operasyon Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Kaçak ürün satıcılarına yönelik operasyonlarda 62 adet kaçak cinsel içerikli ürün ve hap ile 3 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olaylarla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.


Ayrıca ekipler, düzenledikleri parada sahtecilik ve elektronik haberleşme kanununa muhalefet operasyonunda ise 2 kişiyi daha gözaltına aldı. - DENİZLİ

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:15 Kaynak: İHA
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