POLİSTEN KAÇAK NARGİLE TÜTÜNÜ OPERASYONU - Son Dakika
Üye Girişi

POLİSTEN KAÇAK NARGİLE TÜTÜNÜ OPERASYONU

12.04.2022 11:16

Antalya'da polisin bir fabrikaya düzenlediği operasyonda piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon TL olduğu belirtilen 13 ton 300 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

Antalya'da polisin bir fabrikaya düzenlediği operasyonda piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon TL olduğu belirtilen 13 ton 300 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Alınan istihbaratı değerlendiren Antalya Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nargile tütünü üretim faaliyeti gösteren bir firmaya ait fabrikada, yasal nargile tütünlerinin yanında bandrolsüz nargile tütünü üretimi yapıldığı ve badrolsüz olarak piyasaya sürüldüğü tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yapılan operasyonda kaçak nargile tütünlerinin fabrika içerisinde ayrı bir bölmede ve uzak bir alanda tutulduğu, konteyner içerisinde gizlendiği belirlendi. Konteyner ve aynı firmaya ait panelvan tipi araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 6 milyon lira olan 13 bin 300 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 175 bin 500 adet yabancı menşeili etiket ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

POLİSTEN KAÇAK NARGİLE TÜTÜNÜ OPERASYONU
POLİSTEN KAÇAK NARGİLE TÜTÜNÜ OPERASYONU
POLİSTEN KAÇAK NARGİLE TÜTÜNÜ OPERASYONU

YORUMLAR
500
Antalya'da jandarmadan huzur ve güven denetimi Antalya'da jandarmadan huzur ve güven denetimi

Türk Lirası, Kaçakçılık, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel POLİSTEN KAÇAK NARGİLE TÜTÜNÜ OPERASYONU - Son Dakika


Son Dakika
11:21 Çok ucuz fiyatlarıyla tanınan Primark, Türkiye'ye geliyor: Özel ekip gönderip Türkiye pazarını araştırdılar
11:14 Defineciler yerin altını köstebek gibi kazmış: 35 metrelik çukur jandarmayı bile şaşırttı
11:07 İkinci Kobani soruşturmasında gözaltına alınanlar netleşmeye başladı: Çoğu HDP'nin eski yöneticileri
11:05 Tedirgin eden görüntü! Her yıl pembe olan Küçük Göl bu yıl kahverengi oldu
11:00 Canlı yayında "Savaşa hayır" pankartı açmıştı! Rus editör artık Alman gazetesinde çalışacak
10:52 Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer hakkında şok gerçek: Meğer yıllar önce o da dolandırılmış, bütün parasını kaptırmış
10:48 Boşandığı eşini önce vurup sonra tandırda yakmıştı! Müebbet hapis cezası verilen kadın, olayın ayrıntılarını anlattı
10:31 ABD'de feci olay! Okul servisi bekleyen çocuk köpek saldırısına uğradı
10:27 Victoria Beckham oğlunun düğünü için özel tasarlatmış! İşte o elbisenin detayları
10:09 Kuşadası'nda ihale yolsuzluğuna dikkat çeken yazar Ergun Poyraz saldırıya uğradı: Hayati tehlikesi devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 11:26:37. #1.11#
SON DAKİKA: POLİSTEN KAÇAK NARGİLE TÜTÜNÜ OPERASYONU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement