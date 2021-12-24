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Polisten kaçak sigara üreticilerine operasyon: 1 gözaltı - Son Dakika

Polisten kaçak sigara üreticilerine operasyon: 1 gözaltı

24.12.2021 11:13
Polisten kaçak sigara üreticilerine operasyon: 1 gözaltı

Çorum'da polis ekipleri kaçak sigara üretimi yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Çorum'da polis ekipleri kaçak sigara üretimi yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, kent merkezinde 2 şahsın evde kaçak sigara üretimi yaparak, iş yerlerine satış yaptıklarını tespit etti. KOM ekipleri şahısların evlerine operasyon düzenlendi.

Şahısların evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 2 adet kaçak sigara yapımında kullanılan kompresör, 3 adet üzerinde herhangi bir marka ve ibare bulunmayan kaçak sigara doldurma makinesi, 11 bin 400 adet gümrük kaçağı makaron sigara, 6 kilogram gümrük kaçağı sarma sigaralık kıyılmış tütün ele geçirdi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - ÇORUM

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçak Sigara, Polis, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polisten kaçak sigara üreticilerine operasyon: 1 gözaltı - Son Dakika


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