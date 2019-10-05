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Polisten kaçak tütün operasyonu

37 dakika önce

Balıkesir polisi gerçekleştirdiği operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve malzemesi ele geçirdi.

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Balıkesir polisi gerçekleştirdiği operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve malzemesi ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ayrı adreste düzenlediği operasyonda 63 kilogram tütün, 72 bin boş makaron, 16 bin dolu makaron, 2 adet Kompresör cihazı ve 2 adet elektrikli otomatik sigara sarma makinesi ele geçirildi.


Kaçak tütün ve malzemelerin sahipleri E.Ç. ve S.L. hakkında yasal işlem başlatılırken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BALIKESİR

Balıkesir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:44 Kaynak: İHA
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