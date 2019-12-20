Polisten kaçak tütün operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Polisten kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

Polisten kaçak tütün operasyonu

6 saat önce

Balıkesir polisi il genelinde gerçekleştirdiği operasyonlarda çok sayıda kaçak tütün ve malzemesi ele geçirdi.

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Balıkesir polisi il genelinde gerçekleştirdiği operasyonlarda çok sayıda kaçak tütün ve malzemesi ele geçirdi.


Balıkesir polisi düzenlediği kaçak tütün operasyonlarında çok sayıda kaçak tütün ve sigara ele geçirdi. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, bin 400 adet sigara, 3 bin adet makaron, 30 kg açık tütün, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şahıslar ile ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR

Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:55 Kaynak: İHA
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