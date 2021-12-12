Polisten kaçak tütün satan iş yerine baskın - Son Dakika

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda kaçak tütün ve doldudurulmuş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezindeki bir iş yerinde kaçak tütün satıldığını tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri söz konusu iş yerine baskı düzendi. Baskın yapılan iş yerinde arama yapan ekipler 21 kilogram kıyılmış tütün, 3 kilogram mükerrer bandrollü paketler halinde kıyılmış tütün ve bin 200 adet doldurulmuş makaron ele geçirdi. Operasyonun ardından Garihe A., (45) isimli şahıs hakkında işlem yapıldı. - AFYONKARAHİSAR