Polisten kaçakçılara yönelik operasyon - Son Dakika

Polisten kaçakçılara yönelik operasyon
15.10.2020 16:27
Afyonkarahisar'da polis tarafından kaçakçılara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bin 268 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ile 944 adet dolu makaron sigara ele geçirildi.
Afyonkarahisar'da polis tarafından kaçakçılara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bin 268 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ile 944 adet dolu makaron sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, operasyonlar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapıldı. Aldığı bir istihbaratı değerlendiren ekipler önceden belirlenen bir şahsın adresine baskın düzenledi. Baskında 1bin 268 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün, 944 adet dolu makaron sigara, 1 adet kurusıkı tabanca ve 65 adet tabanca mermisi ele geçirildi.
Operasyonun ardından bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR
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