Polisten kaçamadı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polis ekipleri tarafından silahlı yağma ve gasp suçundan 2 ayrı dosyası olan ve 10 yıl hükmü olan şahıs yakalandı.



Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde araması bulunan bir şahsın ilçe sınırlarında bulunması ihbarı üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Bir işyerine baskın düzenleyen polis ekipleri S.G. isimli şahsı yakalayarak gözaltına alındı. Şahsın, 2 ayrı dosyadan toplamda 10 yıl hükmü olduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ