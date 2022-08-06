Polisten kaçamayacağını anlayan hırsız camdan atlayarak yaralandı - Son Dakika
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Polisten kaçamayacağını anlayan hırsız camdan atlayarak yaralandı

06.08.2022 18:42

Polisten kaçamayacağını anlayan hırsız camdan atlayarak yaralandı Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hırsızlık suçundan 20'e yakın kaydı bulunan azılı hırsız, polisten kaçamayacağını anlayınca 1'nci kattan aşağıya atladı.

Polisten kaçamayacağını anlayan hırsız camdan atlayarak yaralandı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hırsızlık suçundan 20'e yakın kaydı bulunan azılı hırsız, polisten kaçamayacağını anlayınca 1'nci kattan aşağıya atladı. Beton zemine çakılarak yaralanan suç makinesi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Orta Mahalle Çeşme Meydanı mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro amirliği ekipleri hırsızlık suçundan 20'e yakın suç kaydı bulunan Irak uyruklu A.K.H.A.C. isimli suç makinesini yakalamak için çalışma başlattı. Bu çerçevede şahsın yaşadığı binayı tespit eden ekipler harekete geçti. Polisten kaçamayacağını anlayan A.K.H.A.C. ise binanın 1'nci katının camından yola doğru atladı. Beton zemine çakılan azılı hırsız yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan şahıs, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan şahsın burada tamamlanacak müdahalesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüleceği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polisten kaçamayacağını anlayan hırsız camdan atlayarak yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polisten kaçamayacağını anlayan hırsız camdan atlayarak yaralandı - Son Dakika
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