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Polisten kaçamayan 8 zehir taciri tutuklandı - Son Dakika

Polisten kaçamayan 8 zehir taciri tutuklandı

27.09.2021 16:56
Polisten kaçamayan 8 zehir taciri tutuklandı, System.String[]

Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 8 şahsa operasyon düzenlendi.

Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 8 şahsa operasyon düzenlendi. 8 zehir taciri çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğün Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı narkotik timleri kentte zehir ticareti yapan şahısları takibe aldı. Fiziki ve teknik takibin ardından şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 8 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında satışa hazır vaziyette paketlenmiş uyuşturucu maddeler ve hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Polisten kaçamayan 8 zehir taciri tutuklandı
Polisten kaçamayan 8 zehir taciri tutuklandı
Polisten kaçamayan 8 zehir taciri tutuklandı

Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Narkotik, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polisten kaçamayan 8 zehir taciri tutuklandı - Son Dakika


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