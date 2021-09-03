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Polisten kaçan 2 kişi araçla servis bekleyen genç kadına böyle çarptı - Son Dakika

Polisten kaçan 2 kişi araçla servis bekleyen genç kadına böyle çarptı

03.09.2021 09:42

Polisten kaçan 2 kişi araçla servis bekleyen genç kadına böyle çarptı Bursa'da polisi görünce kaçmaya başlayan 2 kişinin bulunduğu araç, servis bekleyen genç kadına çarptı.

Polisten kaçan 2 kişi araçla servis bekleyen genç kadına böyle çarptı

BURSA - Bursa'da polisi görünce kaçmaya başlayan 2 kişinin bulunduğu araç, servis bekleyen genç kadına çarptı. Genç kadın ağır yaralanırken, zanlılar kazanın ardından yakalandı.

Olay, dün akşam saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Alemdar Mahallesi'nde devriye görevindeki motosikletli yunus timlerini görünce 26 EK 224 plakalı araçtaki İ.K. ve arkadaşı Ü.B. kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında polis ekiplerine silah çeken şahıslar, ara sokaklara girerek kaçmaya devam etti. Yaklaşık 10 kilometre kaçtıktan sonra araç, Mudanya Yolu caddesi üzerinde bir akaryakıt istasyonunun girişinde işe gitmek için servis bekleyen İrem Ö.'ye çarptı. Talihsiz kadın otomobille bariyer arasında sıkışarak yaralanırken, kazayı gören istasyon görevlileri hemen kadının yanına koştu. İki bacağında kırıklar olduğu öğrenilen kadını sıkıştığı yerden çıkaran görevliler, otomobildeki şahıslara da yardım etmek istedi. Şahıslardan biri yardım için kapıyı açan istasyon görevlisine silah doğrulttu. Silahı gören motosikletli yunus polisi olaya müdahale ederek, şahsı etkisiz hale getirdi. Olay sonrası istasyona çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılırken, otomobildeki 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, bir miktar uyuşturucu madde ve sahte plakalar ele geçirildi.

Yaralı kadının yardımına koşan istasyon görevlileri Feridun Sevim ve Hasan Ay, "Araç son sürat geldi ve kadına çarparak demir bariyerlerin arasına sıkıştırdı. Bizde koşarak yardım etmeye gittik. Kadını sıkıştığı yerden çıkartıp yere yatırdık. Bacakları kırıktı. Araçtakilere yardım etmek için kapıyı açtığımızda içlerinden biri bize silah doğrulttu. O esnada diğer tarafta bulunan polis şahsın bileğini bükerek silahı aldı. O sırada diğer polisler geldi ve şahısları aldılar. Olan gencecik kadına oldu" ifadelerini kullandılar.

Emniyette yapılan Genel Bilgi Toplama sorgulamasında şüphelilerden İ.K.'nın 35 ayrı suç kaydı bulunduğu ve bunlardan 6'sından aranması olduğu, Ü.B.'nin ise 27 farklı suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Yaralanan İrem Ö.'nün ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polisten kaçan 2 kişi araçla servis bekleyen genç kadına böyle çarptı
Polisten kaçan 2 kişi araçla servis bekleyen genç kadına böyle çarptı
Polisten kaçan 2 kişi araçla servis bekleyen genç kadına böyle çarptı
Polisten kaçan 2 kişi araçla servis bekleyen genç kadına böyle çarptı

Mudanya, Silah, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polisten kaçan 2 kişi araçla servis bekleyen genç kadına böyle çarptı - Son Dakika


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