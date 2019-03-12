Son Dakika Haberleri: Polisten Kaçan 2 Kişi Şantiyede Yakalandı

Polisten Kaçan 2 Kişi Şantiyede Yakalandı

9 dakika önce

Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, yaklaşık 10 kilometre sürenen kovalamaca sonunda yol zannedip girdiği Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Yol Müdürlüğü'nün şantiyesinde yakalandı.

Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, yaklaşık 10 kilometre sürenen kovalamaca sonunda yol zannedip girdiği Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Yol Müdürlüğü'nün şantiyesinde yakalandı. İsminin Medeni A. olduğu öğrenilen sürücünün, ehliyeti olmadığı için kaçtığı tespit edildi.

Saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kasım Gülek Bulvarı'nda sabit yol uygulaması yapan polisler, şüphelendikleri 33 AAR 803 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Özdemir Sabancı Bulvarı boyunca ilerleyen otomobil daha sonra Adnan Kahveci Bulvarı'na döndü. Baraj seti üzerinden merkez Yüreğir ilçesi Mithat Özsan Bulvarı'na çıkan otomobil, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı yönünde kaçmayı sürdürdü. Peşine çok sayıda polis ekibi takılan otomobil, Mithat Özsan ve Mustafa Kemal Paşa bulvarlarının kesiştiği kavşakta yol zannedip, Büyükşehir Belediyesi Yol Müdürlüğü'nün şantiyesine girdi. Burada tren raylarının yakınında durmak zorunda kalan otomobilin sürücüsü ve yanındaki kişi, araçtan inip, koşarak kaçmak istedi. Etraflarını saran polislerlenden kaçamayan 2 kişi, kıskıvrak yakalandı. Yapılan kimlik tespitinde sürücünün Medeni A., yanındaki arkadaşının ise Yasin Ö. olduğu belirlendi. Ehliyeti olmadığı için kaçtığını söyleyen Medeni A. ve arkadaşı Yasin Ö., gözaltına alınarak Akıncılar Polis Merkezi'ne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:51 Kaynak: DHA

Seyhan, Adana, Güncel
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