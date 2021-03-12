Son dakika haberleri | Polisten kaçan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Polisten kaçan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

12.03.2021 01:12

Son dakika haber... AVCILAR'da polisin şüphe üzerine 'dur' ihtarında bulunduğu plakasız kamyonetteki şüpheliler, havaya ateş açarak kaçtı.

AVCILAR'da polisin şüphe üzerine 'dur' ihtarında bulunduğu plakasız kamyonetteki şüpheliler, havaya ateş açarak kaçtı. 3 şüpheli, yaşanan kovalamaca sonrası Esenyurt'ta yakalanarak gözaltına alındı.

Avcılar'da akşam saatlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri plakasız bir kamyonete 'dur' ihtarında bulundu. Polisi ihtarını dikkate almayıp kaçmaya başlayan şüpheliler, kurtulmak için havaya ateş açtı. Polis telsizinden yapılan anonslar üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kazım Karabekir Caddesi'nde bazı noktaları trafiğe kapattı. Yollaron kapandığını gören şüpheliler, bu sefer de kullandıkları kamyoneti bırakarak yaya olarak kaçmaya başladı. Kaçan kişilerden 2'si kamyonetin yakınında polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden biri ise olay yerinden kaçtı. Polis, kaçan ve havaya ateş açan şüpheliyi yakalamak için özel harekat ekiplerinin desteğiyle cadde ve sokakları ablukaya aldı. Yapılan aramalar sonucu diğer şüpheli de binaların arasında saklandığı yerde yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Son dakika haberleri | Polisten kaçan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Son dakika haberleri | Polisten kaçan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Son dakika haberleri | Polisten kaçan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Son dakika haberleri | Polisten kaçan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Son dakika haberleri | Polisten kaçan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Son dakika haberleri | Polisten kaçan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Avcılar, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Polisten kaçan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika


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