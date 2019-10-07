Son Dakika Haberleri: Polisten kaçan alkollü sürücü havaya ateş açılarak yakalandı
Son Dakika Güncel Polisten kaçan alkollü sürücü havaya ateş açılarak yakalandı

Polisten kaçan alkollü sürücü havaya ateş açılarak yakalandı

1 saat önce

Polisten kaçan alkollü sürücü havaya ateş açılarak yakalandıGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sokakta av tüfeği ile gezerken polisi görünce otomobille kaçmaya çalışan H.U. (60), havaya ateş edilerek durduruldu.

Polisten kaçan alkollü sürücü havaya ateş açılarak yakalandı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sokakta av tüfeği ile gezerken polisi görünce otomobille kaçmaya çalışan H.U. (60), havaya ateş edilerek durduruldu. Polisin yaptığı kontrolde H.U.'nun alkollü olduğu belirlendi.

İlçe merkezinde akşam saatlerinde elinde av tüfeğiyle dolaşan H.U.'yu görenler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polisi gören H.U., 79 AD 905 plakalı otomobile binerek kaçmaya çalıştı. Polis takip ettiği otomobili yaşanan kovalamaca sonucu havaya ateş ederek durdurdu. Ekipler araçta yaptığı aramada av tüfeği ile tüfeğe ait çok sayıda kartuş ve pet şişe içinde alkol ele geçirdi. Polisin yaptığı kontrolde ise H.U. 215 promil alkollü olduğu belirlendi.

Tüfeğe el koyan ekipler H.U.'yu gözaltına alarak emniyete götürdü.

Polisten kaçan alkollü sürücü havaya ateş açılarak yakalandı

İslahiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:04 Kaynak: DHA
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