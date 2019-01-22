Son Dakika Haberleri: Polisten Kaçan Alkollü Sürücü, Kaza Yaptı

Polisten Kaçan Alkollü Sürücü, Kaza Yaptı

1 saat önce

ANKARA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil, takip sırasında reklam panolarının bulunduğu duvara çarptı.

Polisten Kaçan Alkollü Sürücü, Kaza Yaptı, System.String[]
ANKARA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil, takip sırasında reklam panolarının bulunduğu duvara çarptı. Kazadan yara almadan kurtulan otomobilin sürücüsü Mustafa Enes T., 96 promil alkollü çıktı.

Altındağ ilçesi Anafartalar Mahallesi Adnan Saygun Caddesi'nde bugün saat 05.00 sıralarında uygulama yapan polis ekipleri, 06 ET 9801 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Ancak ihtara uymayan sürücü Mustafa Enes T., aracı Cebeci yönüne sürdü. Polis ekipleri de otomobilin peşine düştü. Takip sırasında Mustafa Enes T., Kurtuluş kavşağında otomobilin direksiyon kontrolünü kaybetti. Otomobil, yol kenarında reklam panolarının bulunduğu duvara çarptı. Kazadan yara almadan kurtulan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. Mustafa Enes T.'nin yapılan kontrollerinde 96 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Otomobil, çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:21 Kaynak: DHA

Polis, Ankara, 3. Sayfa
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