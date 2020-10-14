Polisten kaçan alkollü sürücü kaza yaptı - Son Dakika

Polisten kaçan alkollü sürücü kaza yaptı

14.10.2020 03:13
Polisten kaçan alkollü sürücü kaza yaptı, System.String[]

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen olayda, alkollü olduğu öğrenilen araç sürücüsü polisin uzun kovalaması sonucu kaza yaparak durabildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen olayda, alkollü olduğu öğrenilen araç sürücüsü polisin uzun kovalaması sonucu kaza yaparak durabildi.

Edinilen bilgiye göre Samsun'un Terme ilçesinden Ünye istikametine gitmekte olan ve aşırı alkollü olduğu öğrenilen Kamil Var idaresindeki 52 ER 825 plakalı araç Atatürk Mahallesi Devlet Sahil yolu üzerinde vatandaşların trafiği tehlikeye attığı ihbarı vermesi üzerine Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti.

Ekiplerin dur ihtarına uymayarak ara yollara girerek izini kaybettirmek isteyen alkollü sürücü Ortayılmazlar Mahallesi Kanlıkuyu Sokak'ta direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdan çıkarak bir evin bahçesine uçtu. Yanında bulunan Elif Kırdar isimli bayanla birlikte yaralanan alkollü sürücü olay yerine gelen polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi. Ekiplere zorluk çıkararak ambulansa bindirilen ve aşırı miktarda alkollü olduğu öğrenilen sürücü yanında bulunan bayan ile birlikte Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Facia olabilirdi"

Kaza anında mahallede dışarıda olan vatandaşlar olayın şokunu yaşarken, arabanın uçtuğu bahçenin ev sahibi ise," Bahçede olmamız durumunda bir facia olabilirdi. Şükür hepimiz evimizdeydik" dedi.

"Hastaneye ekipler sevk edildi"

Yaşanılan kaza sonrası hastanede tedavi altına alınan alkollü sürücü için polis ekipleri de tedbir alırken, kazayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor. - ORDU

Polisten kaçan alkollü sürücü kaza yaptı
Polisten kaçan alkollü sürücü kaza yaptı
Polisten kaçan alkollü sürücü kaza yaptı
Polisten kaçan alkollü sürücü kaza yaptı
Polisten kaçan alkollü sürücü kaza yaptı

Emniyet Müdürlüğü, Ordu, Ünye, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polisten kaçan alkollü sürücü kaza yaptı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan'dan kriz çıkaracak Dağlık Karabağ hamlesi! Bölgeye paralı asker ve terörist çekecekler Arkadaşlarıyla dans eden Merve Boluğur, maske ve sosyal mesafe kuralına uymadı 6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı Liverpool'lu Jurgen Klopp, Uğurcan Çakır'ı ısrarla istiyor Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı
"Işıklı" darbe iması polemiğinin mimari AYM Üyesi Engin Yıldırım, tartışılan tweetlerini sildi         
00:40
iPhone 12'lerin tanıtılmasıyla yurt dışında indirime giren iPhone 11'lerin Türkiye fiyatı aynı kaldı iPhone 12'lerin tanıtılmasıyla yurt dışında indirime giren iPhone 11'lerin Türkiye fiyatı aynı kaldı         
22:49
Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de         
20:36
Son dakika: Apple, merakla beklenen iPhone 12'leri tanıttı! İşte tüm özellikleri Son dakika: Apple, merakla beklenen iPhone 12'leri tanıttı! İşte tüm özellikleri         
19:59
'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu         
18:56
Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu         
18:47
Annesinin hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan Yavuz Bingöl, kardeşinin ölüm haberiyle yıkıldı Annesinin hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan Yavuz Bingöl, kardeşinin ölüm haberiyle yıkıldı         
16:00
Sevgilisi karısına Sevgilisi karısına "Seni aldatıyorum" mesajı atınca gözü döndü! Önce boynunu kırdı, sonra boğdu         
15:17
Rivaldo, nasıl inançlı bir insan olduğunu anlattı: Duyduğum ses sonrası kendimi tanrıya adadım Rivaldo, nasıl inançlı bir insan olduğunu anlattı: Duyduğum ses sonrası kendimi tanrıya adadım         
15:03
Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı         
14:43
Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek         
13:49
Hazal Kaya, eşi Ali Atay ile ilk kez aynı projede Hazal Kaya, eşi Ali Atay ile ilk kez aynı projede         
11:05
Doğu Perinçek'ten bomba iddia: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak Doğu Perinçek'ten bomba iddia: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak         
10:15
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor         
09:10
Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! "İyi ki doğdun" notuyla sevgilisini paylaştı         
08:52
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 03:22:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Polisten kaçan alkollü sürücü kaza yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei