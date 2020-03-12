Polisten kaçan alkollü sürücü, yola kapan kurularak yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polisten kaçan alkollü sürücü, yola kapan kurularak yakalandı - Son Dakika

Polisten kaçan alkollü sürücü, yola kapan kurularak yakalandı

6 saat önce

KONYA'da uygulama sırasında ihtara uymayarak kaçan Ş.H.K.'nin aracı, yola kurulan kapanla lastiği patlatılarak durduruldu.

Polisten kaçan alkollü sürücü, yola kapan kurularak yakalandı, System.String[]

KONYA'da uygulama sırasında ihtara uymayarak kaçan Ş.H.K.'nin aracı, yola kurulan kapanla lastiği patlatılarak durduruldu. Yapılan kontrolde Ş.H.K., 1.98 promil alkollü çıktı.

Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Veysel Karani Caddesi'nde rutin yol kontrol uygulaması yaptı. Uygulama sırasında Ş.H.K., hafif ticari aracıyla ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Kovalamaca yaşanırken, yola da kapan kuruldu. Araç lastikleri patlatılarak durdurulurken, Ş.H.K.'nin yapılan alkol testinde 1.98 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis memurlarının 'Alkollü olarak araç kullanıyorsun, çocuğa çarpsaydın ne olacak?' diye sorması üzerine Ş.H.K., "Allah göstermesin" diye cevap verdi. Araç trafikten menedilirken, sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.


Emniyet Müdürlüğü, Selçuklu, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:52 Kaynak: DHA
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