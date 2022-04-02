Polisten kaçan alkollü sürücü: "İnsanların hayatını tehlikeye sokuyorum, onlar da bizim hayatımızı tehlikeye sokuyorlar ne olmuş" - Son Dakika
Üye Girişi

Polisten kaçan alkollü sürücü: "İnsanların hayatını tehlikeye sokuyorum, onlar da bizim hayatımızı tehlikeye sokuyorlar ne olmuş"

02.04.2022 23:17

Polisten kaçan alkollü sürücü: "İnsanların hayatını tehlikeye sokuyorum, onlar da bizim hayatımızı tehlikeye sokuyorlar ne olmuş" Antalya'da polisten kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücü 3 kilometre sonra yakalandı Kelepçelenip gözaltına alınan sürücü 202 promil alkollü çıktı Antalya'da polisin...

Polisten kaçan alkollü sürücü: "İnsanların hayatını tehlikeye sokuyorum, onlar da bizim hayatımızı tehlikeye sokuyorlar ne olmuş"

Antalya'da polisten kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücü 3 kilometre sonra yakalandı

Kelepçelenip gözaltına alınan sürücü 202 promil alkollü çıktı

ANTALYA - Antalya'da polisin dur ihtarına uymayarak 3 kilometre sonra kovalamaca soncu yakalanan alkollü ve ehliyetsiz sürücünün, "Alkollü olduğum için kaçtım. İnsanların hayatını tehlikeye sokuyorum. Bütün insanlar da bizim hayatımızı tehlikeye sokuyor. Ne olmuş" sözleri tepki çekti

Olay, Muratpaşa İlçesi Köroğlu Bulvarı üzerinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde devriye görevi yürüyen polis ekipleri, 07 SJ 130 plakalı aracın sürücü Mehmet C.'den durmasını istedi. Sürücü ise polislerin dur ihtarına uymayarak hızla kaçtı. Bunun üzerine polisler ile araç arasında takip başladı. Sürücü yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta Köroğlu Bulvarı üzerinde Yunus ekipleri tarafından durduruldu.

202 promil alkollü çıktı

Yapılan alkol kontrolünde ise 202 promil alkollü ve ehliyetinin olmadığı görüldü. Şahsa alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan ötürü yaklaşık olarak 10 bin TL para cezası uygulandı. Şahıs daha sonra işlem yapılmak üzere polis karakoluna götürüldü.

Tepki çeken sözler

Alkollü şansın eli kelepçeli gazetecilere söylediği; "Çek, çek, hayırdır ya. İyi çekin. Ne oldu bir trafik kontrolü ne var yani? Alkollü olduğum için kaçtım. İnsanların hayatını tehlikeye sokuyorum. Bütün insanlarda bizim hayatımızı tehlikeye sokuyor. Ne olmuş. Gazeteci kardeş yeter artık, çekme" sözleri ise tepki çekti.

Polisten kaçan alkollü sürücü: İnsanların hayatını tehlikeye sokuyorum, onlar da bizim hayatımızı tehlikeye sokuyorlar ne olmuş
Polisten kaçan alkollü sürücü: İnsanların hayatını tehlikeye sokuyorum, onlar da bizim hayatımızı tehlikeye sokuyorlar ne olmuş
Polisten kaçan alkollü sürücü: İnsanların hayatını tehlikeye sokuyorum, onlar da bizim hayatımızı tehlikeye sokuyorlar ne olmuş
Polisten kaçan alkollü sürücü: İnsanların hayatını tehlikeye sokuyorum, onlar da bizim hayatımızı tehlikeye sokuyorlar ne olmuş
Polisten kaçan alkollü sürücü: İnsanların hayatını tehlikeye sokuyorum, onlar da bizim hayatımızı tehlikeye sokuyorlar ne olmuş
Polisten kaçan alkollü sürücü: İnsanların hayatını tehlikeye sokuyorum, onlar da bizim hayatımızı tehlikeye sokuyorlar ne olmuş
Polisten kaçan alkollü sürücü: İnsanların hayatını tehlikeye sokuyorum, onlar da bizim hayatımızı tehlikeye sokuyorlar ne olmuş
Polisten kaçan alkollü sürücü: İnsanların hayatını tehlikeye sokuyorum, onlar da bizim hayatımızı tehlikeye sokuyorlar ne olmuş
Polisten kaçan alkollü sürücü: İnsanların hayatını tehlikeye sokuyorum, onlar da bizim hayatımızı tehlikeye sokuyorlar ne olmuş
Polisten kaçan alkollü sürücü: İnsanların hayatını tehlikeye sokuyorum, onlar da bizim hayatımızı tehlikeye sokuyorlar ne olmuş
Polisten kaçan alkollü sürücü: İnsanların hayatını tehlikeye sokuyorum, onlar da bizim hayatımızı tehlikeye sokuyorlar ne olmuş

YORUMLAR
500
Trafiği tehlikeye atarak dilenen çocuklar tek tek yakalanıyor Trafiği tehlikeye atarak dilenen çocuklar tek tek yakalanıyor Yolcu ile tartışan otobüs şoförünün sözleri, duyanları gülme krizine soktu: Benden yana olmayan aşağı insin! Yolcu ile tartışan otobüs şoförünün sözleri, duyanları gülme krizine soktu: Benden yana olmayan aşağı insin!

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polisten kaçan alkollü sürücü: 'İnsanların hayatını tehlikeye sokuyorum, onlar da bizim hayatımızı tehlikeye sokuyorlar ne olmuş' - Son Dakika


Son Dakika
23:17 Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe derbisinde forma giyecek mi? Sakatlanan yıldız futbolcunun son durumu belli oldu
23:06 Putin ve Zelenski Türkiye'de görüşebilir! Ateşkes için hazırlanan taslak belgede işlem tamam
22:52 Bir öğrencisiyle ilgili "Eteğini kaldırıp kalçasına tokat attım" diyen Celal Şengör hakkında soruşturma tamamlandı!
22:49 Galatasaray, dev derbi öncesi Fatih Karagümrük engelini rahat atlattı!
22:14 Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'yı kışladan lüks araçlı konvoy ile çıkarttığı iddiası gündem oldu
22:10 Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 11'inci kez Avrupa şampiyonu oldu
22:07 Dev Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da sakatlık! Kerem Aktürkoğlu oyundan çıkmak zorunda kaldı
21:33 Manchester City'nin yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan, Mesut Özil'in skorunu geride bıraktı!
21:32 Thodex vurgununda Binance ayrıntısı! Savcılık harekete geçince tüm hesaplar donduruldu
21:26 Ramazanın ilk iftarını şehit aileleriyle birlikte yapan Erdoğan'dan mesaj: Savaşın bir an önce sona ermesini diliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 23:51:15. #1.13#
SON DAKİKA: Polisten kaçan alkollü sürücü: "İnsanların hayatını tehlikeye sokuyorum, onlar da bizim hayatımızı tehlikeye sokuyorlar ne olmuş" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement