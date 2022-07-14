Polisten kaçan alkollü sürücüden pes dedirten cevap: "Ehliyetim yoktu"

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da polisin kovalamaca sonrası yakaladığı alkollü sürücünün savunması muhabiri bile şaşkına çevirdi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Şeyh Sinan Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde seyir halindeki bir otomobil, devriyeye çıkan polis otosundan yapılan 'dur' ihtarına uymayarak yoluna devam etti. Polis ekiplerinin aracın peşine düşmesi üzerine kovalamaca yaşandı. Israrlı takibini sürdüren polis ekipleri kaçan otomobili Havuzlar Mahallesi Orhan Kemal 23'üncü Sokak mevkiinde yakaladı.

Olay yerine gelen trafik polisi yaptığı alkol kontrolünde sürücü G.Ç.'nin 0.80 promil alkollü olduğunu ve ehliyetinin olmadığını tespit etti. Gözaltına alınan sürücü hakkında işlem başlatıldı.

Öte yandan olay yerinde görüntü alan muhabir, "Neden kaçtınız" diye sorduğu sürücü G.Ç.'den, "Ehliyetim yoktu, o yüzden kaçtım" cevabı aldı.