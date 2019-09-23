Son Dakika Haberleri: Polisten kaçan alkollü sürücüye 4 bin 36 TL ceza
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Polisten kaçan alkollü sürücüye 4 bin 36 TL ceza

19 dakika önce

Karabük'te vatandaşların ihbarı üzerine polis tarafından durdurulmak istenen alkollü sürücü, aracını terk edip kaçmak isterken kıskıvrak yakalandı.

Polisten kaçan alkollü sürücüye 4 bin 36 TL ceza, System.String[]

Karabük'te vatandaşların ihbarı üzerine polis tarafından durdurulmak istenen alkollü sürücü, aracını terk edip kaçmak isterken kıskıvrak yakalandı. 214 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 4 bin 36 TL ceza kesildi.


Edinilen bilgiye göre, trafik ekipleri trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle diğer sürücülerin ihbarı üzerine Hakan K. yönetimindeki 06 TSN 47 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü aracıyla kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından ara sokağa giren sürücü, aracını park ettikten sonra yaya olarak izini kaybettirmeye çalıştığı sırada ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Yapılan kontrollerde Hakan K. 214 promil alkollü çıktı. Polis merkezine götürülen sürücüye "dur ihtarına uymamak", "alkollü araç kullanmak" ve "trafiği tehlikeye düşürmek" suçlarından 4 bin 36 TL ceza kesilirken, ehliyetine de 5 yıl el konuldu. Ayrıca araç sahibine de 2 bin 361 TL ve aracın muayenesi olmadığı için 488 TL olmak üzere toplam 2 bin 849 TL ceza kesildi. - KARABÜK

Karabük, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Haluk Levent, konserde giydiği ceketini öldürülen Tuğba Anlak'ın kızı için sattı
Merkez Bankası, TL zorunlu karşılık faizlerini indirdi Hamile eşini kucağında çocuğu varken sokak ortasında dövdü Ekrem İmamoğlu, İBB'nin borcunu açıkladı: Tolalde borcu 50 milyar TL'nin üzerinde

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 23:28:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polisten kaçan alkollü sürücüye 4 bin 36 TL ceza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]