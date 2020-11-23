Polisten kaçan alkollü sürücüye 9 bin 120 lira ceza - Son Dakika

Polisten kaçan alkollü sürücüye 9 bin 120 lira ceza

23.11.2020 01:57
Polisten kaçan alkollü sürücüye 9 bin 120 lira ceza, System.String[]

Polisten kaçan alkollü sürücüye 9 bin 120 lira ceza DENİZLİ'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden, polisin 'dur' ikazına uymayan alkollü sürücüye 9 bin 120 lira para cezası kesildi.

Polisten kaçan alkollü sürücüye 9 bin 120 lira ceza
DENİZLİ'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden, polisin 'dur' ikazına uymayan alkollü sürücüye 9 bin 120 lira para cezası kesildi.
Denizli'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polis ekipleri, dün saat 23.00 sıralarında Demokrasi Meydanı'nda hareket halindeki 45 C 6813 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçtı. Polis ekipleri tarafından takip edilen araç, yaşanana kovalamacanın ardından İncilipınar Mahallesi 6237 Sokak'ta durduruldu. Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü Haruncan G. (20) gözaltına alındı. Haruncan G.'ye sokağa çıkma yasağını ihlal, trafiği tehlikeye sokmak, dur uyarısına uymamaktan 9 bin 120 lira idari para cezası verildi.

Polisten kaçan alkollü sürücüye 9 bin 120 lira ceza
Polisten kaçan alkollü sürücüye 9 bin 120 lira ceza
Polisten kaçan alkollü sürücüye 9 bin 120 lira ceza
Polisten kaçan alkollü sürücüye 9 bin 120 lira ceza

Para Cezası, Uyuşturucu, Denizli, Silah, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Polisten kaçan alkollü sürücüye 9 bin 120 lira ceza - Son Dakika


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