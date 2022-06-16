Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şirintepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, polis ekipleri durumundan şüphelendiği 38 JM 826 plakalı aracı durdurmak istedi. Şüpheli araç ve içerisindeki 3 kişi, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Yaklaşık yarım saatlik kovalamacanın ardından araç, polis ekipleri tarafından Malazgirt Bulvarı üzerinde durduruldu. Araç içerisindeki 3 kişi gözaltına alınırken, araçta da arama yapıldı. Şüpheli araç incelemenin ardından çekici ile otoparka kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Kayseri, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Polisten kaçan araç kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

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