Polisten kaçan araçta 8 adet tabanca bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Polisten kaçan araçta 8 adet tabanca bulundu - Son Dakika

Polisten kaçan araçta 8 adet tabanca bulundu

6 saat önce

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan araç kovalamaca ile yolu kesilerek yakalandı.

Polisten kaçan araçta 8 adet tabanca bulundu, System.String[]

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan araç kovalamaca ile yolu kesilerek yakalandı. Araçta yapılan aramada 8 adet tabanca ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulama yaptığı sırada 45 YM 315 plakalı araç dur ihtarına uymadı. Kaçmaya başlayan araç Gazi Caddesi üzerindeki ekipler tarafından yol kesilerek durduruldu. Araçtaki şahıslara yapılan kimlik kontrolünde, sürücü O.Ç.'nin (36) arandığı tespit edildi. Emniyet yetkilileri tarafından arama kararı alınarak araçta yapılan aramada ise 8 adet Sigsauer marka tabanca ile bu tabancalara ait şarjörler ele geçirildi. Sürücü O.Ç. ile araçta bulunan E.Ç. (32) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KONYA

Akşehir, Konya, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Asker eğlencesinde yengesini öldüren adam tutuklandı
Damadı hastanelik eden kurşun, kardeşinin silahından çıkmış Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı Rehin alınan kadın böyle kurtarıldı

Son Dakika Haberleri
19:39 Microsoft, Windows 7 için fişi çekiyor: Eski bilgisayarınıza ne olacak? - Son Dakika Haber
19:39 Brüksel'de MHP tartışması: Türk belediye başkanı Emir Kır, partisinin disiplin kuruluna sevkedildi - Son Dakika Haber
19:36 Damadı yaralayan kardeşi tutuklandı - Son Dakika Haber
19:24 Fransa'da emeklilik yasasına karşı avukatlar grevde - Son Dakika Haber
19:23 Lastikleri tutuşan tırın yanmasını itfaiye önledi - Son Dakika Haber
19:19 Trump'tan yeni İran paylaşımı: Protestocular ABD bayrağını aşağılamayı reddetti - Son Dakika Haber
18:51 Son Dakika: Moskova'daki Libya görüşmesinde ön koşulsuz ve süresiz ateşkes kararı çıktı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 19:45:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Polisten kaçan araçta 8 adet tabanca bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]