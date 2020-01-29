Polisten kaçan araçtan 2 bin 730 paket kaçak sigara çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Polisten kaçan araçtan 2 bin 730 paket kaçak sigara çıktı - Son Dakika

Polisten kaçan araçtan 2 bin 730 paket kaçak sigara çıktı

6 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün otomobilinde 2 bin 370 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Polisten kaçan araçtan 2 bin 730 paket kaçak sigara çıktı, System.String[]

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün otomobilinde 2 bin 370 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılık suçları kapsamında yaptığı çalışmada İ.A. isimli şahsın kullandığı otomobili durdurmak istedi. Polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. Araçta yapılan aramada 2 bin 370 paket değişik markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Ayrıca polislerden kaçan şahsa, kovalamaca esnasında trafiği tehlikeye düşürmekten ve ehliyetsiz araç kullanmaktan trafik ekiplerince cezai işlem uygulandı. - HATAY

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:34 Kaynak: İHA
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