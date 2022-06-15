Polisten kaçan araçtan 'bakır' çıktı - Son Dakika
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Polisten kaçan araçtan 'bakır' çıktı

15.06.2022 09:28
Polisten kaçan araçtan 'bakır' çıktı

Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilde yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendiren bakır eşyalar çıktı.

Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilde yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendiren bakır eşyalar çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda, Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendiği 06 H 1264 plakalı aracı durdurmak istedi. Polisin ihtarına uymayarak kaçan araç, yarım saatlik kovalamaca sonucu Fevzi Çakmak Mahallesi Hilal Sokak üzerinde durduruldu. Araç sürücüsü Z.K. gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada ise çalıntı olduğu değerlendirilen bakır eşyalar ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Polisten kaçan araçtan 'bakır' çıktı
Polisten kaçan araçtan 'bakır' çıktı
Polisten kaçan araçtan 'bakır' çıktı
Polisten kaçan araçtan 'bakır' çıktı
Polisten kaçan araçtan 'bakır' çıktı

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kocasinan, Kayseri, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polisten kaçan araçtan 'bakır' çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polisten kaçan araçtan 'bakır' çıktı - Son Dakika
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